Drama na bencinski črpalki v Divači: 61-letnik se spravil nad 20-letnika in mu jo iztrgal

Na bencinskem servisu v Divači je prišlo do neprijetnega incidenta med dvema moškima. Besedni spor je prerasel v fizično obračunavanje, ko je 61-letnik odrinil precej mlajšega moškega in mu izvlekel ročko za točenje goriva.

Posredovati so morali policisti

Policisti so v ponedeljek ob 18.45 na bencinskem servisu v Divači obravnavali spor med strankama. Po verbalnem sporu je 61-letnik 20-letnika odrinil in mu izvlekel ročko za točenje goriva. S svojim ravnanjem je pri mlajšem moškem povzročil občutek ogroženosti.

Policisti so mu napisali kazen

Dogodek so obravnavali policisti, ki so ugotovili kršitev javnega reda in miru. 61-letnemu kršitelju so izdali plačilni nalog.

Iz policijskega poročila ni razvidno, kaj je sprožilo spor med moškima, prav tako ni podatkov o morebitnih poškodbah.