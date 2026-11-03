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Drama na bencinski črpalki v Divači: 61-letnik se spravil nad 20-letnika in mu jo iztrgal

Policisti so mu napisali kazen.
Slika je simbolična. FOTO: Delo Ui
Slika je simbolična. FOTO: Delo Ui
M. U.
 3. 11. 2026 | 11:29
1:10
A+A-

Na bencinskem servisu v Divači je prišlo do neprijetnega incidenta med dvema moškima. Besedni spor je prerasel v fizično obračunavanje, ko je 61-letnik odrinil precej mlajšega moškega in mu izvlekel ročko za točenje goriva.

Posredovati so morali policisti

Policisti so v ponedeljek ob 18.45 na bencinskem servisu v Divači obravnavali spor med strankama. Po verbalnem sporu je 61-letnik 20-letnika odrinil in mu izvlekel ročko za točenje goriva. S svojim ravnanjem je pri mlajšem moškem povzročil občutek ogroženosti.

Policisti so mu napisali kazen

Dogodek so obravnavali policisti, ki so ugotovili kršitev javnega reda in miru. 61-letnemu kršitelju so izdali plačilni nalog.

Iz policijskega poročila ni razvidno, kaj je sprožilo spor med moškima, prav tako ni podatkov o morebitnih poškodbah.

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