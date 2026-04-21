Drama na cesti Bled–Bohinj, v čelnem trčenju hudo poškodovan voznik avtodoma

Policisti so včeraj okoli 17.30 prejeli obvestilo o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na relaciji Bled–Bohinj. Po dosedanjih ugotovitvah je 64-letni voznik vozil iz smeri Bleda proti Bohinju, nato pa zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v avtodom tujega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.
V silovitem trčenju se je voznik avtodoma hudo telesno poškodoval. Gasilci so ga s tehničnim posegom rešili iz vozila, nato pa ga je zdravstveno osebje na kraju oskrbelo in z reševalnim vozilom prepeljalo v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Sopotnico iz avtodoma so preventivno odpeljali na pregled v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti so kraj nesreče zavarovali, opravili ogled in zaradi preiskave za nekaj časa zaprli cesto. Zoper 64-letnega voznika osebnega vozila vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.
Policija voznike opozarja, naj bodo na gorskih in regionalnih cestah posebej pozorni na:
Ob tem policija poudarja, da je vožnja na nasprotni pas ena najnevarnejših napak, ki pogosto vodi v hude ali celo smrtne prometne nesreče.