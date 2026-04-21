Drama na cesti Bled–Bohinj, v čelnem trčenju hudo poškodovan voznik avtodoma

Policisti so včeraj okoli 17.30 prejeli obvestilo o prometni nesreči s telesnimi poškodbami na relaciji Bled–Bohinj. Po dosedanjih ugotovitvah je 64-letni voznik vozil iz smeri Bleda proti Bohinju, nato pa zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v avtodom tujega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

V silovitem trčenju se je voznik avtodoma hudo telesno poškodoval. Gasilci so ga s tehničnim posegom rešili iz vozila, nato pa ga je zdravstveno osebje na kraju oskrbelo in z reševalnim vozilom prepeljalo v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Sopotnico iz avtodoma so preventivno odpeljali na pregled v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti so kraj nesreče zavarovali, opravili ogled in zaradi preiskave za nekaj časa zaprli cesto. Zoper 64-letnega voznika osebnega vozila vodijo postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Policija voznike opozarja, naj bodo na gorskih in regionalnih cestah posebej pozorni na:

dosledno vožnjo po svojem smernem vozišču,

prilagojeno hitrost razmeram na cesti,

večjo previdnost v ovinkih in na nepredvidljivih odsekih,

stalno osredotočenost na vožnjo brez motenj,

redne odmore pri daljših vožnjah, da se prepreči utrujenost.

Ob tem policija poudarja, da je vožnja na nasprotni pas ena najnevarnejših napak, ki pogosto vodi v hude ali celo smrtne prometne nesreče.