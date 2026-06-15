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Drama na dolenjski avtocesti zaradi konj: s 44-letnico je hudo, policija poroča o poginu

Na dolenjski avtocesti prometni nesreči z udeležbo konjev.
Fotografija je simbolična. FOTO: Bossiema, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Bossiema, Getty Images
S. U.
 15. 6. 2026 | 21:22
1:14
A+A-

V soboto okoli 2. ure sta se na dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas zgodili prometni nesreči z udeležbo konjev, ki naj bi zašla na vozišče. V prvi nesreči se je voznica osebnega avtomobila huje poškodovala, konj je poginil. V drugi nesreči pa voznik ni bil poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Po prvih ugotovitvah je 44-letna voznica osebnega avtomobila trčila v enega od konjev. V nesreči se je huje poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli na kraju in odpeljali v bolnišnico. Kmalu zatem je v drugega konja z vozilom trčil 21-letni državljan Hrvaške, ki se v prometni nesreči ni poškodoval.

Eden od konjev je zaradi posledic trčenja poginil. Za poginulo žival je poskrbela veterinarska inšpekcija. Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin dogodka. Zoper lastnika konjev bodo ustrezno ukrepali, so še sporočili s policije.

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