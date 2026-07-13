Pijana voznica je po tem, ko so ji policisti v noči na soboto odvzeli vozniško dovoljenje, poklicala partnerja, da bi jo odpeljal domov. Vendar partner nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so policisti voznico pridržali, kar je moški, prav tako pijan, s fizično silo poskušal preprečiti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Ustavili so jo na Drnovem

Krški policisti so v noči na soboto na Drnovem ustavili voznico avtomobila, ki je vozila nezanesljivo. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus in ugotovili, da je imela v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in prepovedali vožnjo.

Kršiteljica je na kraj zato poklicala partnerja, da bi jo odpeljal domov. Vendar so policisti ugotovili, da partner, ki se je pripeljal z električnim skirojem, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so zoper voznico odredili pridržanje, kar pa je moški s fizično silo poskušal preprečiti.

Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali, so dodali s policije. Ugotovili so, da je tudi on pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel namreč 0,49 miligrama alkohola.

Na območju Leskovca pri Krškem pa so policisti pri 48-letnem vozniku kombija ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,70 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali vožnjo, česar pa kršitelj ni upošteval. Policiste je tudi žalil in jim grozil, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru ter kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, zoper voznico pa bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.