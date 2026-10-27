Drama na električnem skiroju v Izoli! 22-letnik s 46-letnico padel, nato jo je še udaril in poškodoval

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Na Obali sta se zgodili dve prometni nesreči. Pod izolsko bolnišnico sta z električnim skirojem padla 22-letnik in njegova 46-letna sopotnica. V Kopru pa je 20-letni Italijan pod vplivom alkohola z avtomobilom zapeljal v jarek.
Malo pred 19. uro so reševalci Zdravstvenega doma Izola pod izolsko bolnišnico naleteli na prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena voznik električnega skiroja in njegova sopotnica. Policisti so ugotovili, da je 22-letnik na električnem skiroju prevažal 46-letno žensko in vozil proti Izoli. Zaradi neprilagojene hitrosti je v ovinku izgubil nadzor nad skirojem, zaradi česar sta oba padla. Sopotnica se je pri padcu lažje poškodovala, voznik pa jo je odnesel brez poškodb.
Toda policisti so med obravnavo nesreče ugotovili še nekaj. 22-letnik je po padcu z roko udaril svojo 46-letno sopotnico in jo pri tem lažje telesno poškodoval. Zakaj je mladenič po nesreči fizično obračunal z žensko, iz policijskega poročila ni razvidno. Prav tako policija ni navedla, v kakšnem odnosu sta bila voznik in sopotnica.
Nekaj ur pozneje so imeli policisti delo še na Železniški cesti v Kopru. Malo pred 1. uro so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Ugotovili so, da je 20-letni državljan Italije med vožnjo iz Kopra proti Ankaranu zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom in zapeljal v jarek. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar ustreza približno 1,1 promila alkohola v krvi. V nesreči je nastala materialna škoda, o poškodovanih pa policija ni poročala.