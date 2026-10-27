Drama na električnem skiroju v Izoli! 22-letnik s 46-letnico padel, nato jo je še udaril in poškodoval

Na Obali sta se zgodili dve prometni nesreči. Pod izolsko bolnišnico sta z električnim skirojem padla 22-letnik in njegova 46-letna sopotnica. V Kopru pa je 20-letni Italijan pod vplivom alkohola z avtomobilom zapeljal v jarek.

Malo pred 19. uro so reševalci Zdravstvenega doma Izola pod izolsko bolnišnico naleteli na prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena voznik električnega skiroja in njegova sopotnica. Policisti so ugotovili, da je 22-letnik na električnem skiroju prevažal 46-letno žensko in vozil proti Izoli. Zaradi neprilagojene hitrosti je v ovinku izgubil nadzor nad skirojem, zaradi česar sta oba padla. Sopotnica se je pri padcu lažje poškodovala, voznik pa jo je odnesel brez poškodb.

Po padcu je 46-letnico še udaril

Toda policisti so med obravnavo nesreče ugotovili še nekaj. 22-letnik je po padcu z roko udaril svojo 46-letno sopotnico in jo pri tem lažje telesno poškodoval. Zakaj je mladenič po nesreči fizično obračunal z žensko, iz policijskega poročila ni razvidno. Prav tako policija ni navedla, v kakšnem odnosu sta bila voznik in sopotnica.

Pijan 20-letni Italijan z avtomobilom zapeljal v jarek

Nekaj ur pozneje so imeli policisti delo še na Železniški cesti v Kopru. Malo pred 1. uro so obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Ugotovili so, da je 20-letni državljan Italije med vožnjo iz Kopra proti Ankaranu zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom in zapeljal v jarek. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar ustreza približno 1,1 promila alkohola v krvi. V nesreči je nastala materialna škoda, o poškodovanih pa policija ni poročala.