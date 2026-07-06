Na omrežju Reddit odmeva zapis Ljubljančana o dogajanju na Glavarjevi ulici: »Glavarjeva Ljubljana, včeraj ali v soboto. Sosed, s katerim imamo že dolgo težave in ki je že nekaj časa ogrožal sostanovalce, je bil končno "uspešen". Po čudežu je preživel. Bil je zaprt v kopalnici. Ne vem, v kakšnem stanju je, sta pa ga dva gasilca prinesla ven povsem črnega.«

Zapis občana na omrežju Reddit. FOTO: Zaslonski Posnetek

Kot še navaja avtor zapisa, naj bi bilo v preteklosti že več incidentov. »V stanovanju je že zakuril požar, razbijal okna sosedom, metal urin po hodniku, naredil luknje v sosedova vrata, policiji grozil s pištolo. Kljub temu se je po nekaj dneh na psihiatriji ali po posredovanju policije vedno vrnil,« je še navedel občan.

PU Ljubljana: »Vzrok za nastanek požara še ni znan, ena oseba huje poškodovana«

Seveda smo preverili, kaj se je dogajalo. Odgovor PU Ljubljana tako pravi: »V skladu z varstvom osebnih podatkov vam lahko povemo, da smo bili v soboto, okoli 22.30, obveščeni o požaru v stanovanju na območju Bežigrada. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Iz stavbe so bile evakuirane vse osebe. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet ogleda, zbiranja obvestil ter kriminalistično forenzične preiskave. V dogodku je bila ena oseba huje poškodovana, njeno življenje pa je ogroženo. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«