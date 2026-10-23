Drama na Gorenjskem: 49-letnik razgrajal doma, 59-letnik pijan sedel na kolo! Posredovali policisti

Gorenjski policisti so imeli v četrtek opravka z dvema moškima, ki sta s svojim vedenjem kršila javni red in mir. Tržiški policisti so v četrtek okoli 13.40 posredovali zaradi 49-letnega moškega, ki se je v zasebnem prostoru nasilno vedel do družinskih članov. A tudi prihod policistov ga ni umiril. S kršitvijo ni prenehal, nedostojno se je vedel še do policistov in ni upošteval njihovih zakonitih ukrepov. Možje v modrem so mu zato odredili pridržanje do 12 ur. Zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Razgrajal na javnem kraju, nato pijan sedel na kolo

Zvečer, okoli 19.30, pa so imeli polne roke dela še kranjski policisti. Obravnavali so 59-letnega moškega, ki se je nedostojno vedel na javnem kraju. Kasneje so ga ustavili še med vožnjo s kolesom in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal kar 0,78 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Moški si je tako nakopal dva prekrškovna postopka oziroma en postopek zaradi obeh prekrškov. Policisti namreč zoper njega vodijo prekrškovni postopek zaradi nedostojnega vedenja in vožnje pod vplivom alkohola.