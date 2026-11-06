Drama na Gorenjskem! Zaupala sta Google Zemljevidom, nato ju je le meter ločilo od prepada

Gorska reševalna služba Kranj na Facebooku poroča o reševalni akciji, ki se je v četrtek odvijala nad Suhadolnikom v okolici Taške v občini Preddvor. Okoli 13.30 so jim zapiskali pozivniki zaradi dveh izgubljenih oseb. Po vnosu koordinat v telefone se jim je lokacija oseb zdela nerazumna. Spraševali so se, kako bi se lahko znašla tako globoko v steni pri Grdem grabnu. Razlog za nenavadno lokacijo se je razkril, ko so izvedeli, da sta planinca pot iskala s pomočjo Google Zemljevidov, ki so lahko kdaj v zmoti.

Prvi pristop reševanja so opustili, drugi je bil uspešen

Pri reševanju so najprej poskusili s pristopom od zgoraj, a so idejo kmalu opustili, saj bi bil potreben predolg spust »na slepo«, kar je bilo ob zimskih razmerah tvegano. Raje so sestopili nazaj do avta in po zahtevnem brezpotju šli pod steno, v kateri sta bili izgubljeni osebi. A razmere so bile res težke za reševanje tudi od tam. »Nič več se ni zdelo logično. Posebej, ko se je v teh trenutkih še dokončno stemnilo, zajela pa nas je tudi tako gosta megla, da je premočen soj svetilk kvečjemu oteževal opazovanje okolice,« so zapisali v svoji objavi. Tudi sam teren, na katerem so reševali, ni bil enostaven. Na najzahtevnejši del reševanja so zato poslali najbolj izkušene reševalce. »Naše najboljše smo poslali v sistem krušljivih skal in strmih trav, prekritih s snegom — v gosti megli pravcati blodnjak. Dva reševalca sta vstopila v smeri desno, trije pa malo kasneje še levo. Desna varianta se je po dobri uri muk in zahtevnih odločitev izkazala za pravilno in malo pred 19.00 sta se reševalca po vrvi spustila do premraženih planincev, ki sta čepela na zelo izpostavljenih drsečih travah, le kak meter stran od prepada,« so podrobno opisali. Reševalca sta ju oblekla v topla oblačila in opremila s pasom, nato pa sta se z njima spustila iz stene.

Med reševanjem jih je ogrožalo padajoče kamenje. Kamenje je bilo še toliko bolj nevarno zato, ker vidljivost ni bila dobra in se ga ni dalo dobro videti. Da sta bila planinca dokončno rešena, so se morali z njima prebiti tudi čez zahtevno brezpotje, kjer so ju varovali. V dolino so prišli nekaj pred 22. uro. S svojim hrabrim reševanjem so bili tokrat uspešni, a žal se kakšna reševanja končajo tudi tragično. V kranjski gorski reševalni službi zato pravijo, da če razmeram niste kos, je bolje, da ostanete v dolini.

V zapisu so tudi omenili, da jim je v reševalni akciji pri koordiniranju pomagal RECO Kranj, za pomoč pa so jim bili na voljo tudi gorski reševalci z Jezerskega in Tržiča.