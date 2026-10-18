Drama na gradbišču v Kopru! Zaradi hrupa pobesnel, nato se je vrnil z velikim kuhinjskim nožem

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Na gradbišču v Kopru se je odvila prava drama. 39-letnega moškega je tako zmotil hrup gradbenih del, da je od delavcev zahteval, naj prenehajo z delom. A pri tem ni ostalo. Vrnil se je z velikim kuhinjskim nožem in začel groziti navzočim. Eden od delavcev je med posredovanjem utrpel poškodbo roke.
V nevarnem trenutku je posredoval 36-letni delavec, ki je moškemu odvzel nož. Pri tem je utrpel lažjo poškodbo roke. Poškodovanega delavca so oskrbeli v zdravstveni ustanovi. Policisti so na kraju obravnavali sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, med postopkom pa pri osumljencu odkrili in zasegli tudi manjšo količino sumljive rastlinske snovi. Poslali jo bodo v analizo, ki bo pokazala, za kakšno snov gre.
Zgodba je dobila še dodaten zaplet. Po zdravniškem pregledu so za 39-letnika odredili prisilno hospitalizacijo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka in o svojih ugotovitvah obveščajo pristojno državno tožilstvo.
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