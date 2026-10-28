Drama na hitri cesti H4 pri Selu: iz peugeota se je začelo kaditi, voznica je ustavila, nato pa je izbruhnil požar

Na izvozu s hitre ceste H4 pri Selu v občini Ajdovščina je v ponedeljek popoldne zagorel osebni avtomobil. Voznica je še pravočasno opazila dim iz motorja in ustavila vozilo, kmalu zatem pa so avtomobil zajeli ognjeni zublji. Nastalo je za približno 5000 evrov škode.

Posredovalo več gasilskih enot

Na kraj so poleg policistov prihiteli gasilci GRC Ajdovščina, PGD Selo in JZ GRD Nova Gorica. Požar so omejili in pogasili, nato pa z absorbentom posuli še gorivo, ki je izteklo na cestišče.

Ogenj je na avtomobilu povzročil za približno 5000 evrov materialne škode. O morebitnih poškodovanih policija ne poroča. O dogodku so obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko. Ajdovski policisti bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah požara pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Natančen vzrok požara za zdaj še ni znan.