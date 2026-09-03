Drama na izolski plaži: očividci so ga potegnili iz morja, a mu ni bilo več pomoči

Uprava za zaščito in reševanje poroča o nesrečnem dogodku na plaži v Izoli. Tako so v sredo ob 15.22 na plaži pri svetilniku očividci iz morja potegnili utopljenca.

Intervenirali so gasilci JZ GB Koper in reševalci NMP, ki so takoj pričeli z oživljanjem. Utopljenec je umrl. Obveščene so bile pristojne službe.