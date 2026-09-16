Drama na Lijaku: takoj po vzletu ga je zaneslo v skalo, sumijo na zlom pogačice

Na priljubljenem vzletišču Lijak pri Novi Gorici se je zgodila nesreča jadralnega padalca. 46-letni Italijan je po vzletu v tandemu trčil v skalo, poškodbe pa so se izkazale za hujše, kot je sprva kazalo.

Policisti so bili o nesreči obveščeni v torek, 15. septembra, ob 16.53. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je dogodek zgodil že v nedeljo, 13. septembra, okoli 15. ure. 46-letnik iz Italije je skupaj z drugim padalcem v tandemu vzletel z vzletišča Lijak. Po njegovih navedbah ju je takoj po vzletu zaneslo vstran, nato pa sta z višine približno dveh metrov trčila v skalo.

Zaradi bolečin znova k zdravniku

Po nesreči je 46-letnik poiskal zdravniško pomoč v šempetrski bolnišnici. Ker bolečine niso ponehale, noga pa mu je začela otekati, je v torek ponovno obiskal zdravnika. Takrat so ugotovili, da je utrpel hudo telesno poškodbo. Sumijo na zlom desne pogačice. O nesreči so obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Novogoriški policisti medtem še preverjajo vse okoliščine dogodka.