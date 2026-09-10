Drama na ljubljanski osnovni šoli: zaradi nevarne kemikalije evakuirali učence

Na Osnovni šoli Valentina Vodnika v Ljubljani so danes zaradi izlitja kemikalije evakuirali učence predmetne stopnje. Zaradi potencialno nevarnih hlapov so jih umaknili v šolsko telovadnico. Šola je starše obvestila, da so vsi učenci na varnem, navaja portal 24 ur.

Ljubljanski policisti so bili nekaj po 12. uri obveščeni, da je na eni od izobraževalnih ustanov na območju Šiške prišlo do izlitja manjše količine kemikalije, ki je lahko nevarna za zdravje ljudi.

Ena oseba je prišla v stik s snovjo

Nudili so ji prvo pomoč, nato pa so jo preventivno odpeljali v zdravstveno ustanovo. Po prvih informacijah ni utrpela poškodb, stik s kemikalijo pa naj ne bi povzročil posledic.

Gasilci sanirali izlitje

Takoj po dogodku so v ustanovi otroke in zaposlene umaknili na varno. Na kraj so prihiteli gasilci in poskrbeli za sanacijo izlitja.

O dogodku so obvestili tudi Ekološki laboratorij z mobilno enoto, vendar njegovo posredovanje po navedbah policije ni bilo potrebno.

Policisti bodo opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.