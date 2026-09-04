Drama na Mariborski cesti v Celju: poglejte, kaj so okoli 18. ure počeli tujci

Celjski policisti navajajo, da so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni, da se na Mariborski cesti v Celju pretepa več oseb. Na kraju so ugotovili, da je bilo v pretepu udeleženih devet oseb, vsi so bili tuji državljani. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana z nožem. Za čas opravljanja preiskovalnih dejanj so policisti trem osebam odvzeli prostost

Celjski policisti še zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivih dejanj nasilništvo in lažja telesna poškodba. Prav tako preverjajo zakonitost prebivanja tujih oseb v Republiki Sloveniji.

Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana z nožem.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti bodo pristojni upravni enoti podali predloge za razveljavitev dovoljenja za prebivanje na območju Republike Slovenije.