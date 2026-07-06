Drama na območju Bežigrada: evakuirali vse osebe, eno življenje visi na nitki

S PU Ljubljana poročajo, da so v soboto, 4. julija 2026, okoli 22.30 bili obveščeni o požaru v stanovanju na območju Bežigrada. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Iz stavbe so bile evakuirane vse osebe.

Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet ogleda, zbiranja obvestil ter kriminalistično forenzične preiskave. V dogodku je bila ena oseba huje poškodovana, njeno življenje pa je ogroženo. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.