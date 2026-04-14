Drama na počivališču Šempas: voznik tovornjaka imel resne zdravstvene težave

V ponedeljek nekaj minut pred 20. uro so policisti Postaje prometne policije Nova Gorica na počivališču Šempas ob hitri cesti H4 imeli v postopku voznika tovornega vozila.

Imel resne zdravstvene težave

Med postopkom je na omenjenem počivališču ustavil voznik drugega tovornjaka, hrvaških registrskih številk. V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da ima slednji resne zdravstvene težave, zato so policisti na pomoč poklicali reševalce Nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica. Kasneje so 54-letnega voznika, državljana Srbije, po nudeni pomoči na kraju prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.