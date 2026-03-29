PU KOPER

Drama na poti v šolo: šolski avtobus z otroki trčil v objekt in nadaljeval vožnjo

Zgodilo se je v okolici Gračišče.
FOTO: Bepsimage Getty Images
S. U.
 29. 3. 2026 | 13:11
 29. 3. 2026 | 14:18
V petek, 27. marca 2026, so bili policisti ob 8.26 obveščeni o prometni nesreči avtobusa v okolici Gračišča. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče ugotovili, da je do prometne nesreč prišlo v naselju Poletiči, kjer je voznik avtobusa med javnim prevozom potnikov pri izvajanju manevra obračanja z makadamskega parkirišča vzvratno zapeljal na vozišče glavne ceste, pri čemer je zaradi kršitve cestno prometnih predpisov z zadnjim delom vozila trčil v objekt na nasprotni strani vozišča.

»V času prometne nesreče se je na avtobusu nahajalo več osnovnošolcev. Med potniki je bila na avtobusu tudi deklica, ki je v času prometne nesreče sedela na zadnjih sedežih avtobusa in je v prometni nesreči utrpela lahke telesne poškodbe. S tem je voznik avtobusa iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in je po prometni nesreči kljub poškodbi vozila (manjkajoča zadnja šipa) nadaljeval z vožnjo, do Osnovne šole Gračišče. Iz vsega navedenega izhajajo razlogi za sum, da je voznik avtobusa storil kaznivo dejanje Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa po 1. odstavku 325. člena KZ-1, ker je s kršitvijo predpisov o varnosti pri javnem prevozu potnikov v cestnem prometu iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo,« sporočajo s PU Koper.

Sledi kazenska ovadba.

