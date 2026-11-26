V sredo ob 18.30 se je na avtocesti pri Divači zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni avtomobil in tovorno vozilo.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila vozil po prehitevalnem pasu, v blagem ovinku pa podrsal polpriklopnik tovornega vozila. Voznik tovornjaka je odpeljal naprej, ne da bi se ustavil.

Po trčenju je osebni avtomobil odbilo v odbojno ograjo, nato pa je obstal sredi avtoceste.

Pozitiven na dve vrsti droge

Policisti so 24-letniku odredili hitri test na droge, ki je pokazal prisotnost kokaina in kanabisa. Ob pregledu avtomobila so ugotovili tudi, da so bile pnevmatike na vozilu izrabljene. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.