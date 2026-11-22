Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, ki bi se lahko končala precej huje. Voznik fiata punta je pri razcepu Bivje nepravilno ustavil, zaradi česar sta morala voznik tovornjaka in za njim še voznik avtobusa naglo zavirati. Avtobus je zaneslo v prometno signalizacijo, voznik osebnega avtomobila pa je po nesreči odpeljal naprej. Policisti ga še iščejo.

Policisti so bili o prometni nesreči na avtocesti od Bertokov proti Ljubljani, pri odcepu za Italijo, obveščeni v petek ob 17.45. Po prvih ugotovitvah je voznik fiata punta vozil po glavni cesti proti Bivju. Ko je pripeljal do razcepa Bivje, kjer se cesta odcepi proti Škofijam, je naletel na delovno zaporo desnega prometnega pasu. Namesto da bi vožnjo nadaljeval po levem pasu, je nepravilno ustavil.

Voznik tovornjaka pravočasno ustavil, avtobus pa je zaneslo

Za njim je pripeljal 38-letni državljan Bosne in Hercegovine s tovornim vozilom. Uspelo mu je pravočasno zmanjšati hitrost in ustaviti. Precej bolj dramatično pa je bilo za 54-letnega državljana Severne Makedonije, ki je za tovornjakom vozil avtobus s potniki. Ko je opazil dogajanje pred seboj, je naglo zaviral, pri tem pa je avtobus zaneslo. Trčil je v prometno signalizacijo in tam obstal. Na avtobusu so bili potniki, vendar se na srečo nihče ni poškodoval. Medtem ko je avtobus po trčenju obstal, je voznik fiata punta odpeljal naprej. Policisti ga še iščejo, saj želijo razjasniti vse okoliščine dogodka. Preverjajo tudi sum kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa po 325. členu kazenskega zakonika.

Zaradi nesreče je bil promet oviran, vozniki pa so ustvarili reševalni pas.