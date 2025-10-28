Drama na reki Krki: 72-letnica se je držala za grmovje na brežini

Gasilci so v ponedeljek popoldne na Ragovski ulici v Novem mestu iz reke Krke rešili 72-letno občanko, ki se je držala za grmovje na brežini. Občanka se pri tem ni poškodovala, bila pa je podhlajena, policisti so z ogledom kraja tujo krivdo izključili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Ob prihodu novomeških policistov na kraj dogodka so gasilci osebo že reševali, policisti pa so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 72-letna občanka zdrsnila v reko. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je ostala na opazovanju, so še navedli na novomeški policijski upravi.