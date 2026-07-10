Drama na slovenski obali: 13-letnega otroka je odneslo daleč od obale

Koprski pomorski policisti in sodelujoče službe so v četrtek popoldan s hitro in usklajeno akcijo uspešno končali iskanje 13-letnega otroka, ki je plaval v morju izven Fornač. Otroka so našli okoli tisoč metrov od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je otrok skupaj z odraslim moškim plaval v morju. Moški se je vrnil na obalo in vizualno spremljal otroka, a ga je zaradi odbleska sonca na morski gladini v nekem trenutku izgubil izpred oči. Ker se otrok ni vrnil na obalo, so o dogodku obvestili policijo. Policisti so se nemudoma odzvali na prijavo, o dogodku pa obvestili tudi center za obveščanje, Upravo RS za pomorstvo in letalsko policijsko enoto. Policisti pomorske policije so o pogrešanem otroku obvestili tudi plovila v bližini ter začeli intenzivno iskanje, so navedli.

Otroka sta našla policista koprske pomorske policije. Varno sta ga dvignila na službeno plovilo, kjer sta mu nudila pomoč. Nato sta zaprosila za prihod zdravstvenega osebja in obvestila nadzornika piranskega mandrača, ki je mamo s plovilom pripeljal do službenega plovila policije. Skupaj so nato odpluli do Pirana, kjer je otroka pregledal zdravnik, nato pa so ga odpustili domov.

Policija opozorila na najpogostejše napake kopalcev

»Dogodek ponovno potrjuje pomen pravočasnega obveščanja pristojnih služb ter strokovnega in učinkovitega ukrepanja v primerih, ko gre za ogrožanje človeškega življenja,« so ob uspešnem zaključku iskalne akcije poudarili na policiji. Kot so opozorili, so med najpogostejšimi napakami kopalcev precenjevanje lastnih plavalnih sposobnosti in telesne pripravljenosti, plavanje na daljših razdaljah brez spremstva, skakanje v motno, plitvo ali nepoznano vodo ter kopanje pod vplivom alkohola. Nevarno je tudi nenadno ohlajanje razgretega telesa, zato svetujejo kopalcem, da vstopajo v vodo postopoma in telo privadijo na njeno temperaturo. Kopanje neposredno po obilnem obroku ni priporočljivo, prav tako pa se je treba izogibati plavanju ob izčrpanosti, slabem počutju ali neugodnih vremenskih razmerah, so dodali.

Posebna previdnost je potrebna pri otrocih. »Otroci se pogosto ne zavedajo nevarnosti, zato jih odrasli ne smejo pustiti brez neposrednega in neprekinjenega nadzora niti ob plitvi vodi, na obali ali ob domačem bazenu,« so dodali. Poudarjajo tudi, da napihljive blazine, obroči in drugi plavalni pripomočki niso varnostna oprema in ne morejo nadomestiti nadzora odrasle osebe ali ustreznega znanja plavanja. Kot enega pomembnejših preventivnih ukrepov izpostavljajo vključevanje otrok na plavalne tečaje, na katerih pridobijo ustrezno znanje plavanja, varnega ravnanja v vodi in osnov nudenja prve pomoči.