Na območju Črnomlja se je danes zjutraj zgodil dogodek, v katerem se je poškodoval učenec. Policisti so prejeli obvestilo o poškodovanem mladoletniku v Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju, na kraj pa so nemudoma odhiteli policisti in kriminalisti.

Po doslej zbranih podatkih je mladoletnik lažje poškodovan. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato pa so ga reševalci odpeljali v zdravstveno ustanovo na pregled in nadaljnjo obravnavo.

Razumemo zaskrbljenost staršev, otrok, šolskih delavcev in širše javnosti, vendar želimo poudariti, da je za kakršnekoli zaključke v tem trenutku še prezgodaj.

Kaj natančno se je zgodilo za šolskimi zidovi, za zdaj še ni znano. Policisti in kriminalisti intenzivno preiskujejo dogodek, opravili so ogled kraja dejanja, zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine. Ker preiskava še poteka in gre za mladoletno osebo, več informacij trenutno ne morejo posredovati.

Policisti bodo tudi v prihodnjih dneh v bližini šole

Na policiji se zavedajo, da je dogodek vzbudil zaskrbljenost med starši, otroki, šolskimi delavci in širšo javnostjo, vendar poudarjajo, da je za kakršne koli zaključke še prezgodaj.

Da bi otrokom in staršem zagotovili večji občutek varnosti, bodo policisti tudi v prihodnjih dneh prisotni v bližini šole. Pri preiskavi dogodka in zagotavljanju varnosti bodo sodelovali z vodstvom zavoda in drugimi pristojnimi institucijami.

Policija ob tem poziva vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku, naj informacije sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

O novih ugotovitvah bodo javnost obvestili takoj, ko bo to mogoče.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so nad dogodkom v Črnomlju pretreseni in ga najostreje obsojajo. Pričakujejo temeljito preiskavo vseh okoliščin, tudi preteklih opozoril staršev o neprimernem ravnanju na šoli, ter ugotovitev, ali bi bilo mogoče dogodek preprečiti. Minister Borut Rončević je poudaril, da mora biti varnost otrok vedno na prvem mestu. Na ministrstvu zahtevajo takojšnjo psihološko in strokovno pomoč poškodovanemu učencu, njegovim vrstnikom, staršem in zaposlenim. So tudi v neposrednem stiku z ravnateljem šole in črnomaljskim županom, s katerima usklajujejo nadaljnje ukrepe.