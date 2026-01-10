Groza na hodniku srednje šole v Rakičanu: dijaka prijeli še pred 10. uro, motiv ostaja skrivnost

PO OBRAZU POREZAL DIJAKINJO

Dijak prvega letnika se je z nožem znesel nad dijakinjo četrtega letnika. Porezal jo je po telesu, nato pobegnil, a so ga kmalu prijeli.

»Strah nas je bilo. Zelo, vse. Jaz se še zdaj vsa tresem, pa sem doma. Kaj se je to lahko zgodilo!« nam je trenutke groze po telefonu opisovala ena od dijakinj, ki jim je bila priča včeraj dopoldne v prostorih Srednje zdravstvene šole Murska Sobota v Rakičanu. Z njo smo govorili slabe štiri ure potem, ko se je dijak prvega letnika z nožem znesel nad dijakinjo četrtega letnika. Besede je komaj spravila iz ust. S sošolci in sošolkami je bila v razredu, ko so zaslišali krike na hodniku. »Bili so grozljivi!« Sama ni bila priča prizoru, njena profesorica je na hodniku le videla dekle, kako leži na ...