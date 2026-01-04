Drama na tirih pri Nomenju: avtomobil obstal na progi, vlak trčil v zadnji del vozila

Galerija
Blejski policisti so v petek okoli 17.40 na območju Nomenja obravnavali nesrečo na tirih med avtomobilom in vlakom. 49-letna voznica je z avtomobilom pripeljala po makadamski cesti in želela prečkati železniške tire, vendar ji je na tirih avtomobil ugasnil. Kljub ponovnim poskusom zagona avtomobila ji ga ni uspelo spraviti v pogon. V času, ko je bil avtomobil na tirih, je iz Bohinjske Bistrice proti Bledu pripeljal vlak.
Sopotnika na sprednjem desnem sedežu in na zadnjem sedežu sta avtomobil še pravočasno zapustila, voznica pa je ostala v njem. Vlak je trčil v zadnji del avtomobila. Voznica je bila lahko telesno poškodovana in je bila po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom odpeljana v SB Jesenice. Na vlaku je bilo po podatkih strojevodje 25 potnikov, ki pa niso bili telesno poškodovani. Na vlaku je nastala minimalna premoženjska škoda. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče ter vodijo nadaljnji postopek. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Železniški promet je bil v času ogleda nesreče ustavljen.