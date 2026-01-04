Drama na tirih pri Nomenju: avtomobil obstal na progi, vlak trčil v zadnji del vozila

Blejski policisti so v petek okoli 17.40 na območju Nomenja obravnavali nesrečo na tirih med avtomobilom in vlakom. 49-letna voznica je z avtomobilom pripeljala po makadamski cesti in želela prečkati železniške tire, vendar ji je na tirih avtomobil ugasnil. Kljub ponovnim poskusom zagona avtomobila ji ga ni uspelo spraviti v pogon. V času, ko je bil avtomobil na tirih, je iz Bohinjske Bistrice proti Bledu pripeljal vlak.

Voznica je bila lahko telesno poškodovana

Sopotnika na sprednjem desnem sedežu in na zadnjem sedežu sta avtomobil še pravočasno zapustila, voznica pa je ostala v njem. Vlak je trčil v zadnji del avtomobila. Voznica je bila lahko telesno poškodovana in je bila po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom odpeljana v SB Jesenice. Na vlaku je bilo po podatkih strojevodje 25 potnikov, ki pa niso bili telesno poškodovani. Na vlaku je nastala minimalna premoženjska škoda. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče ter vodijo nadaljnji postopek. Na kraju so pomoč nudili tudi gasilci. Železniški promet je bil v času ogleda nesreče ustavljen.