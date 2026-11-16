Drama na Tolstem vrhu: dva planinca ustavil razjarjen oven, pobegniti sta morala na drevo

Na planinski poti na Tolsti vrh v občini Kranj sta tuja pohodnika doživela neprijetno srečanje z ovnom, ki ju je napadel. Na pomoč so jima morali priskočiti gorski reševalci, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Pobegniti sta morala na drevo

V nedeljo ob 15.03 so bili pristojni tako obveščeni o nenavadnem dogodku na planinski poti na Tolsti vrh v občini Kranj. Tam je oven napadel dva tuja pohodnika, ki sta se znašla v neprijetnem položaju.

Zaradi dogodka so aktivirali gorske reševalce GRS Kranj, ki so odšli na pomoč pohodnikoma in ju varno pospremili v dolino. »Rogovilež je bil tak alfa samec, da sta mu morala planinca pobegniti na drevo. Niti po tem ni prenehal z zaletavanjen in menda si je celo odlomil del roga. Po dveh urah obleganja mu je zbranost toliko popustila, da sta se planinca spustila na tla in se med drevesi taktično umaknila na varno. Ko smo se srečali z njima, je bilo vsega hudega že konec. S terenskim vozilom smo ju odpeljali v dolino, našega terenca pa na temeljito pranje h GARS Kranj, za kar se jim zahvaljujemo,« so navedli na GRS Kranj.

K sreči se je vse končalo brez poškodb. Oba pohodnika sta jo odnesla brez poškodb.