Drama na višini 2400 metrov, na padalu prišlo do nenadne tehnične okvare

Policisti PP Tolmin so bili v nedeljo ob 15:52 obveščeni o zasilnem pristanku padalca pod vrhom Žabiškega Kuka. Policisti so tako ugotovili, da je med izvajanjem manevrov v zraku, na višini okoli 2400 metrov, na padalu prišlo do nenadne tehnične okvare, zaradi katere se je padalo začelo zapirati.

Med padanjem je sicer izkušeni padalec aktiviral rezervno padalo in z njim trdo pristal na strmem skalnatem pobočju Žabiškega Kuka. Poškodovani padalec je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana, kjer je bilo ugotovljeno, da je v nesreči zadobil predvidoma lahke telesne poškodbe. O nesreči je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč.