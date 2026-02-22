  • Delo d.o.o.
NESREČA NA SMUČIŠČU

Drama na Voglu: helikopter odpeljal dva otroka, oba sta hudo poškodovana

Policisti svetujejo vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, naj pazijo na svoje otroke.
Policisti svetujejo vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, naj pazijo na svoje otroke. FOTO: Jure Eržen/delo
Policisti svetujejo vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, naj pazijo na svoje otroke. FOTO: Jure Eržen/delo
M. U.
 22. 2. 2026 | 12:36
 22. 2. 2026 | 12:36
A+A-

Blejski policisti so bili v soboto nekaj pred 15. uro obveščeni o padcu otroka na smučišču območja Vogel. Otrok je smučal izven urejenega smučišča po strmem zaraščenem pobočju, kjer se je zaradi strmine ustavil, snel smuči in pot nadaljeval peš. Med hojo mu je spodrsnilo in je padel ter se hudo telesno poškodoval. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar. 

Policisti svetujejo vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, naj pazijo na svoje otroke ali otroke zaupane v smučarske tečaje. Vsi naj smučanje prilagodijo svojemu smučarskemu znanju, sposobnostim, izkušnjam, snežni podlagi, vremenskim razmeram in zasedenosti smučišča. Upoštevajo naj pravila, ki veljajo na smučiščih in dosledno upoštevajo 10 FIS pravil. 

Na kraj nesreče so prišli tudi njegovi starši. V SB Jesenice je bil odpeljan s posadko helikopterja Letalske policijske enote, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.  

Še en padec otroka na Voglu

Blejski policisti so bili v soboto nekaj pred 16. uro obveščeni še o enem padcu otroka na smučišču območja Vogel. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, v nadaljevanju pa je bil v SB Jesenice odpeljan s posadko helikopterja Letalske policijske enote, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote. Mladoletnik je bil hudo telesno poškodovan. Na kraj nesreče so prišli tudi njegovi starši. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.  

 

policijanesrečaPU Kranjotrocipolicistismučišča
