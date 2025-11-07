Drama na železnici v Solkanu, morali so ustaviti železniški promet

Danes, 7. novembra, ob 12.20, je Policijska uprava Nova Gorica s strani pristojnih na Slovenskih železnicah prejela obvestilo o izrednem dogodku na železnici v Solkanu.

Na nivojskem prehodu v Solkanu so se začele spuščati zapornice, ko je bilo na prehodu tovorno vozilo s prikolico, ki je tam obstalo. Ena od štirih zapornic je zadela vrh prikolice. Uslužbenci železniškega podjetja so zato kmalu ukrepali in za nekaj minut ustavili promet. Ko so zapornice dvignili, je kamion odpeljal.

Na srečo na železniški infrastrukturi ni nastala škoda.