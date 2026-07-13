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INCIDENT

Drama pred portoroškim lokalom! Ženska naj bi udarila varnostnika v obraz, po njegovem udarcu obležala na tleh (VIDEO)

Začelo se je že v notranjosti lokala.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Tadej Regent/delo
M. U.
 13. 7. 2026 | 16:57
 13. 7. 2026 | 16:57
2:00
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Poročali smo že o drami v portoroškem lokalu, ki se je dogajala v nedeljo okoli 2. ure, ko je 31-letnica plesala na odru, a navodila varnostnika preslišala. Varnostnik jo je odstranil, ker ni upoštevala njegovih navodil. Pri tem ga je žalila in zmerjala, z žalitvami pa je nadaljevala tudi po prihodu policistov, so ob tem sporočili s PU Koper. 

Zdaj pa Regionalobala poroča poroča o dogajanju pred omenjenim lokalom v Portorožu. Tako naj bi ženska oseba pristopila k varnostniku in ga udarila v obraz, ta pa ji je odgovoril z udarcem, ki je žensko podrl na tla. Kot so za 24 ur potrdili na PU Koper, so s posnetkom seznanjeni in so za omenjeni portal navedli: »Policisti Policijske postaje Piran trenutno intenzivno zbirajo vsa potrebna obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka. Po zaključenih vseh postopkih bodo izvedeni tudi ustrezni ukrepi.«

Medtem je lastnik lokala za Regionalobala potrdil, da so seznanjeni z posnetkom, ki pa naj bi prikazoval le del dogajanja. »Gre za isto osebo, ki je bila tekom večera večkrat obravnavana zaradi ponavljajočih se kršitev hišnega reda in javnega reda v lokalu. Večkrat je bila opozorjena, izrečene so ji bile ustne odredbe, zaradi nadaljnjih kršitev pa tudi prepoved ponovnega vstopa na varovano območje, ki je ni spoštovala. Po naših ugotovitvah se je pozneje zapletla tudi v fizični spor z drugimi gosti ter fizično napadla več varnostnikov, dva od njih tudi poškodovala. V lokal je z zunanje strani metala steklenice, kamenje in vse, kar je lahko imela pri roki na zunanjem delu lokala, kjer je promenada, zato so jo varnostniki po tem incidentu, ko je s kršitvami še vedno nadaljevala, zadržali do prihoda policije, ki je osebo od njih prevzela,« je pojasnil.

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