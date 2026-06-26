Drama pri Domu na Kofcah! Konj je pohodil otroka

V četrtek okoli 11. ure je pri Domu na Kofcah v občini Tržič konj pohodil otroka.

Reševalci tržiške gorsko reševalne službe in dežurna ekipa za reševanje v gorah so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč, s helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Planinski dom na Kofcah se nahaja na južnem pobočju Košute, ravno malo nad gozdno mejo, od koder se nam ponuja razgled na okoliške hribe vse do Triglava, v daljavi pred domom pa je Ljubljanska kotlina. Za domom se vzpenjajo dvatisočaki. Poleti je tam res živahno, saj se po planini pasejo živali, ki so jih okoliški kmetje pripeljali na poletno pašo.