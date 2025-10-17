Drama pri Izoli: jadrnica se je prevrnila, v vodi šest ljudi (FOTO)

V četrtek ob 15. uri je Uprava za zaščito in reševanje (RECO) obvestila Policijsko upravo Koper, da se približno eno miljo od Izole proti Gradežu potaplja jadrnica. Policisti Postaje pomorske policije so se z ladjo P-08 takoj odpravili na kraj dogodka.

Na morju so iz prevrnjene jadrnice rešili šest članov posadke, ki so bili nepoškodovani, a podhlajeni, ter jih prepeljali v izolsko marino. Posadka je bila iz Ljubljane in okolice.

Zaradi močnega vetra jadrnice niso mogli takoj rešiti. Za njeno dvigovanje bodo naknadno poskrbeli ekipi Kapitanije in SVOM-a.