Drama pri Ljutomeru: zlikovci pobegnili, pustili pa eksploziv, ljudi so že evakuirali

Policisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so bili okrog 2. ure zjutraj obveščeni o napadu na bankomat na bencinskem servisu v Ključarovcih pri Ljutomeru ter očividce in občane, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku, že zjutraj pozvali, da jim jih sporočijo na interventno številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon 080 12 00.

Na kraju dogodka je bilo po informacijah portala Sobotainfo nastavljeno eksplozivno sredstvo, do denarja pa se nepridipravom ni uspelo dokopati. Da se na omenjenem bencinskem servisu dogaja nekaj sumljivega, naj bi po poročanju omenjenega portala opazil Sintalov delavec, neznanci so zbežali s kraja, eksploziv pa je ostal nameščen na bankomatu.

Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš je zdaj sporočila, se »na kraju dogodka se izvaja varna detonacija eksploziva v bankomatu«. »Za dodatno varnost bodo poskrbeli gasilci. Na kraju je postavljen varnostni bazen in izvedena je bila evakuacija oseb,« je še dodala Suzana Rauš, ki bo več o intervenciji sporočila, ko bo ta končana.