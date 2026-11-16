Drama pri nakupovalnem centru: 24-letnik udaril moškega, trčil v drevo in napihal

Gorenjski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali dve prometni nesreči, v katerih je nastala materialna škoda. Oba voznika sta bila pod vplivom alkohola. Operativno-komunikacijski center PU Kranj je na številko 113 prejel 122 klicev, od tega 29 za posredovanje v interventnih dogodkih.

Kranjski policisti so danes nekaj po polnoči na območju enega od nakupovalnih centrov obravnavali 24-letnega moškega, ki je udaril drugega moškega. Med postopkom so ugotovili, da je z avtomobilom na parkirišču trčil tudi v drevo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi udarca in povzročitve prometne nesreče zoper njega vodijo prekrškovna postopka, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

Voznik začetnik zapeljal s ceste in trčil v drog

Včeraj nekaj po 23. uri so policisti na območju Cerkelj na Gorenjskem obravnavali še voznika začetnika. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. Alkotest je pokazal 0,48 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Tudi zoper njega policisti vodijo prekrškovni postopek zaradi povzročitve prometne nesreče, zaradi alkoholiziranosti pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.