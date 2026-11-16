Drama pri nakupovalnem centru: 24-letnik udaril moškega, trčil v drevo in napihal

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Gorenjski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali dve prometni nesreči, v katerih je nastala materialna škoda. Oba voznika sta bila pod vplivom alkohola. Operativno-komunikacijski center PU Kranj je na številko 113 prejel 122 klicev, od tega 29 za posredovanje v interventnih dogodkih.
Kranjski policisti so danes nekaj po polnoči na območju enega od nakupovalnih centrov obravnavali 24-letnega moškega, ki je udaril drugega moškega. Med postopkom so ugotovili, da je z avtomobilom na parkirišču trčil tudi v drevo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,87 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi udarca in povzročitve prometne nesreče zoper njega vodijo prekrškovna postopka, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.
Včeraj nekaj po 23. uri so policisti na območju Cerkelj na Gorenjskem obravnavali še voznika začetnika. Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. Alkotest je pokazal 0,48 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Tudi zoper njega policisti vodijo prekrškovni postopek zaradi povzročitve prometne nesreče, zaradi alkoholiziranosti pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.