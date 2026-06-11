Drama pri Poljčah: prikolica odpela, vlak trčil v zadnji del avtomobila

Včeraj, 10. junija 2026, so bili na PU Maribor, okrog 12.20 obveščeni o tem, da je na območju Poljčan voznik osebnega avtomobila zapeljal čez železniško progo, ko naj bi se mu odpela prikolica. Ob tem je pripeljal tovorni vlak in trčil v zadnji del vozila in prikolico, voznik pa se je k sreči le lažje poškodoval. Železniški in cestni promet sta bila sproščena okrog 14.30, vozniku bo izdan plačilni nalog.