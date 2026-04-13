Drama sredi noči v Kranju: 50-letnica poškodovala partnerja, odvzeli so ji prostost

Kranjski policisti so v soboto okoli 3. ure ponoči posredovali zaradi spora med zunajzakonskima partnerjema v enem izmed stanovanj na območju Mestne občine Kranj. Kot poroča Policijska uprava Kranj, se je dogajanje končalo z uporabo ostrega predmeta.

Po doslej zbranih obvestilih je 50-letna ženska v sporu telesno poškodovala 61-letnega moškega. Poškodovanemu so na kraju prvo pomoč nudili zdravstveni delavci, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana.

Policija je osumljenki na kraju odvzela prostost in ji odredila pridržanje za čas zbiranja obvestil. Kasneje so bili obveščeni, da je bil moški lažje telesno poškodovan.

Kot še navaja PU Kranj, so policisti opravili ogled kraja dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Postopek vodijo v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.