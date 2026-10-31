Drama v Celju! Policistka z rotacijskimi lučmi zapeljala skozi rdečo, sledilo je silovito verižno trčenje

Na Mariborski cesti v Celju se je v petek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena kar štiri vozila, med njimi tudi policijsko. Nesrečo je povzročila policistka, ki je bila na nujni vožnji in je s prižganimi rotacijskimi lučmi ter sireno zapeljala v križišče pri rdeči luči. Sledilo je verižno trčenje, v katerem so se poškodovale tri osebe.

Hudi prometni nesreči na Koroškem: voznik trčil v dva tovornjaka, pijani kolesar grdo padel Poleg prometne nesreče v Celju so policisti obravnavali še dve nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. Prva se je zgodila nekaj po 12. uri v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer je voznik osebnega avtomobila izsilil prednost vozniku tovornjaka. Vozili sta trčili, silovit udarec pa je osebni avtomobil odbil še v drugo tovorno vozilo. Voznik osebnega avtomobila se je pri tem hudo poškodoval. Zoper njega bodo policisti izvedli hitri prekrškovni postopek z izdajo odločbe. Druga huda prometna nesreča se je zgodila danes, nekaj pred 5. uro zjutraj, na Veselovi ulici. Kolesar, ki je bil po navedbah policije krepko pod vplivom alkohola, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad kolesom in padel. Pri tem se je hudo poškodoval. Tudi zoper kolesarja bodo policisti izvedli hitri prekrškovni postopek z izdajo odločbe.

Policijsko vozilo, ki je bilo na nujni vožnji, je v križišču s Kovinarsko ulico trčilo v osebni avtomobil, nato pa se je odvila prava verižna reakcija.

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je policistka vozila s prižganimi modrimi rotacijskimi lučmi in sireno. Kljub rdeči luči na semaforju je zapeljala v križišče in trčila v voznika osebnega avtomobila, ki je vanj pravilno zapeljal pri zeleni luči.

Policijski avtomobil odbilo na nasprotno stran ceste

Trčenje je bilo tako silovito, da je policijsko vozilo odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčilo še v stoječi osebni avtomobil. Tega je nato odbilo v tretje osebno vozilo. A tudi tu se policijsko vozilo še ni ustavilo. Po trčenjih ga je odbilo v panelno ograjo bližnjega podjetja, kjer je naposled obstalo. V nesreči so se lažje poškodovali policistka, policist in sopotnica v enem od udeleženih osebnih avtomobilov.

Policistko čaka postopek

Policisti so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročila voznica policijskega vozila, čeprav je bila na nujni vožnji in je uporabljala predpisane svetlobne ter zvočne signale. Zoper policistko bodo zaradi povzročitve prometne nesreče izvedli hitri prekrškovni postopek z izdajo odločbe.