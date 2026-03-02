  • Delo d.o.o.
PRI ŠMARJU

Drama v cisterni: moškega reševali gasilci in helikopter Slovenske vojske (FOTO)

Na kraju je bila prisotna tudi policija.
Simbolična fotografija. FOTO: Aljoša Videtič
Simbolična fotografija. FOTO: Aljoša Videtič
N. P.
 2. 3. 2026 | 17:48
1:31
A+A-

V soboto popoldne se je na Malem Vrhu pri Šmarju odvijala napeta reševalna akcija. V bitumenski cisterni so našli moškega, ki je bil neodziven. Na pomoč so prihiteli gasilci, reševalci in celo helikopter Slovenske vojske. Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje je na družbenem omrežju razkrilo, da so bili ob 15.51 obveščeni o moškem v cisterni. Šlo je za njihovo 23. intervencijo letos. Ko so prispeli na kraj, so zavarovali območje in preverili razmere. Ugotovili so, da je oseba v notranjosti cisterne in da je le delno pri zavesti. Situacija je zahtevala hiter in premišljen tehnični poseg. Skupaj z gasilci Gasilske brigade Ljubljana so moškega izvlekli ter ga predali ekipi nujne medicinske pomoči. A s tem posredovanje še ni bilo končano.

Na prizorišču so zavarovali tudi prostor za pristanek helikopterja Slovenske vojske. Ta je z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči poškodovanca prepeljal na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Na kraju je bila prisotna tudi policija. Kaj natančno se je zgodilo v cisterni in kako hude so poškodbe, za zdaj ni znano. Jasno pa je, da je šlo za zahtevno intervencijo.

Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PICAL RESORT

Ena najbolj pričakovanih novih destinacij na Jadranu

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
26. 2. 2026 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Lifestyle  |  Izlet
ZGODBA O RAZKOŠNEM SADEŽU

Sadež, ki je iz tradicije ustvaril pravo razkošje

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
26. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
