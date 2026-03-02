Drama v cisterni: moškega reševali gasilci in helikopter Slovenske vojske (FOTO)

V soboto popoldne se je na Malem Vrhu pri Šmarju odvijala napeta reševalna akcija. V bitumenski cisterni so našli moškega, ki je bil neodziven. Na pomoč so prihiteli gasilci, reševalci in celo helikopter Slovenske vojske. Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje je na družbenem omrežju razkrilo, da so bili ob 15.51 obveščeni o moškem v cisterni. Šlo je za njihovo 23. intervencijo letos. Ko so prispeli na kraj, so zavarovali območje in preverili razmere. Ugotovili so, da je oseba v notranjosti cisterne in da je le delno pri zavesti. Situacija je zahtevala hiter in premišljen tehnični poseg. Skupaj z gasilci Gasilske brigade Ljubljana so moškega izvlekli ter ga predali ekipi nujne medicinske pomoči. A s tem posredovanje še ni bilo končano.

Na prizorišču so zavarovali tudi prostor za pristanek helikopterja Slovenske vojske. Ta je z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči poškodovanca prepeljal na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Na kraju je bila prisotna tudi policija. Kaj natančno se je zgodilo v cisterni in kako hude so poškodbe, za zdaj ni znano. Jasno pa je, da je šlo za zahtevno intervencijo.