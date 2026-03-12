Drama v Divači: govorilo se je o ugrabitvi otroka, policija zdaj sporoča drugače

Policisti v primeru domnevnega poskusa ugrabitve otroka v Divači niso ugotovili suma kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Koper. V medijih se je namreč pojavila informacija, da naj bi v torek neznanci poskušali ugrabiti otroka, ki naj bi pobegnil .

Kot so zapisali na PU Koper, so v torek zvečer prejeli prijavo suma storitve kaznivega dejanja poskusa ugrabitve otroka v Divači. Policisti in kriminalisti PU Koper so nemudoma pričeli vsa preiskovalna dejanja. "Kljub temu, da bodo danes nadaljevali z razgovori, do sedaj niso ugotovili znakov kaznivega dejanja," so zapisali.

Časnik Dnevnik je namreč v sredo poročal, da naj bi trije zamaskirani neznanci v torek v Divači domnevno poskusili ugrabiti otroka in ga stlačiti v kombi, a je četrtošolcu po navedbah portala časnika uspelo pobegniti.