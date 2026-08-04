Drama v dolini Zadnjice: 26-letna Slovenka omahnila v globel, njeno stanje je hudo

Danes ob 9.42, je Policija prejela obvestilo o gorski nesreči v dolini Zadnjice na Bovškem, kjer je med hojo po planinski poti v globel padla in se poškodovala planinka. Po dosedanjih ugotovitvah je 26-letna pohodnica, državljanka Slovenije, med hojo po stari vojaški poti stopila na rob poti. Pri tem ji je zdrsnilo, izgubila je ravnotežje in padla v globino. Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov ter nato padla čez dva skalna roba (približno 30 do 40 metrov višinske razlike).

Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov ter nato padla čez dva skalna roba. FOTO: Policija in Grs Tolmin

Pri padcu se huje telesno poškodovala

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika, ki so 26-letno poškodovano planinko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Pri spustu s Kobariškega Stola se je poškodoval 29-letni kolesar iz Nemčije Včeraj ob 15.13 so policisti prejeli obvestilo, da se je med vožnjo z gorskim kolesom pri spustu s Kobariškega Stola proti naselju Stanovišče lažje poškodoval 29-letni kolesar, državljan Nemčije. Po dosedanjih ugotovitvah je bil kolesar del skupine kolesarjev. Med vožnjo po kamniti poti je s prednjim kolesom trčil v kamen, izgubil nadzor nad kolesom in padel čez krmilo. Pri padcu si je izpahnil ramo. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč. Nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na heliport v Tolmin. Tam so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga po oskrbi prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Po zaključeni zdravniški oskrbi je bil nemški državljan odpuščen v domačo oskrbo.

Policija je o gorski nesreči obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in pristojno okrožno državno tožilko v Novi Gorici.