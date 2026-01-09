Drama v gorah: reševalci so se odzvali na nujni klic na Špiku in Jezerskem

Kranjskogorski policisti so bili v četrtek okoli 13.30 obveščeni o padcu pohodnika na območju Špika. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, se je 23-letni pohodnik, državljan Avstrije, skupaj z drugim pohodnikom v jutranjem času odpravil iz Krnice proti Špiku. Z vrha sta sestopala po južnem pobočju, na višini okoli 1950 metrov pa je 23-letnemu pohodniku na snežni podlagi zdrsnilo. Nato sta skupaj zdrsela po zasneženem pobočju. Mlajši pohodnik zaradi bolečin v nogi poti ni mogel nadaljevati, zato so mu na kraju nesreče pomagali posadka helikopterja in gorski reševalci GRS Kranjska Gora. Oba pohodnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino. Policija navaja, da sta bila ustrezno opremljena (dereze, cepin, čelada), policisti pa bodo dogodek ustrezno evidentirali.

Plezalca na Jezerskem poškodoval kamen

Prav tako v četrtek okoli 13.30 so kranjski policisti prejeli obvestilo še o poškodbi plezalca na območju Jezerskega. Po podatkih policije je 30-letni plezalec plezal zaledeneli Sinji slap pod Češko kočo na Jezerskem, ko je s pobočja priletel kamen in ga poškodoval po nogi. Ponj so prišli posadka helikopterja in gorski reševalci GRS Jezersko. S helikopterjem Slovenske policije so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policija še dodaja, da je bil ustrezno opremljen za plezanje v zahtevnih razmerah, dogodek pa bodo policisti ustrezno evidentirali.

Policija opozarja: Razmere v visokogorju so spremenljive

Policija ponovno poziva k odgovornim in preudarnim odločitvam. V visokogorju so vremenske razmere zelo spremenljive, zaradi zapadlega snega je ponekod tudi poledenela podlaga. Megla in veter lahko razmere dodatno poslabšata, zato je v trenutnih razmerah nujna popolna opremljenost z ustrezno zimsko gorniško opremo.

Pred odhodom v gore svetujejo spremljanje vremenske napovedi in obvestil za pohodnike. Vsak pohodnik naj bo na turi primerno opremljen in naj ravna odgovorno. Za zahtevnejše ture v visokogorju priporočajo pomoč licenciranih planinskih in gorskih vodnikov, ki znajo svetovati in pomagati pri pravilnih odločitvah.

Pomembno: obvestite bližnje, kam greste, in ne hodite sami

Policija svetuje tudi sprotno spremljanje opozoril in napotkov zaradi morebitnih vremenskih sprememb in snežnih pasti. Pri načrtovanju ture naj pohodniki uporabljajo slovenske zemljevide in preverjene podatke, med drugim spletno stran MapZS. Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim sporočite, kako se tura odvija in ali ste jo morda spremenili. S seboj imejte napolnjen mobilni telefon, v visokogorje pa po priporočilih ne hodite sami.

Apel tudi turističnim delavcem

Policija apelira še na gostinsko-turistično osebje hotelov, kampov, apartmajev in drugih nastanitev, naj goste pred odhodom v gore informirajo o razmerah in težavnosti tur. Opozarjajo, da nekateri tuji obiskovalci nimajo prave predstave o zahtevnosti in razmerah v naših gorah, zato jim svetujejo obisk informacijsko-turističnih točk, kjer lahko dobijo primerne napotke.