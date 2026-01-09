  • Delo d.o.o.
GORSKE NESREČE

Drama v gorah: reševalci so se odzvali na nujni klic na Špiku in Jezerskem

V četrtek popoldne so gorski reševalci s helikopterjem posredovali kar dvakrat – na Špiku zaradi zdrsa 23-letnega pohodnika in na Jezerskem, kjer je 30-letnega plezalca v Sinjem slapu poškodoval padajoči kamen.
Fotografija je simbolična, FOTO: Grzs/grs Bohinj
Fotografija je simbolična, FOTO: Grzs/grs Bohinj
N. Č.
 9. 1. 2026 | 15:01
 9. 1. 2026 | 15:45
3:37
Kranjskogorski policisti so bili v četrtek okoli 13.30 obveščeni o padcu pohodnika na območju Špika. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, se je 23-letni pohodnik, državljan Avstrije, skupaj z drugim pohodnikom v jutranjem času odpravil iz Krnice proti Špiku. Z vrha sta sestopala po južnem pobočju, na višini okoli 1950 metrov pa je 23-letnemu pohodniku na snežni podlagi zdrsnilo. Nato sta skupaj zdrsela po zasneženem pobočju. Mlajši pohodnik zaradi bolečin v nogi poti ni mogel nadaljevati, zato so mu na kraju nesreče pomagali posadka helikopterja in gorski reševalci GRS Kranjska Gora. Oba pohodnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino. Policija navaja, da sta bila ustrezno opremljena (dereze, cepin, čelada), policisti pa bodo dogodek ustrezno evidentirali.

Plezalca na Jezerskem poškodoval kamen

Prav tako v četrtek okoli 13.30 so kranjski policisti prejeli obvestilo še o poškodbi plezalca na območju Jezerskega. Po podatkih policije je 30-letni plezalec plezal zaledeneli Sinji slap pod Češko kočo na Jezerskem, ko je s pobočja priletel kamen in ga poškodoval po nogi. Ponj so prišli posadka helikopterja in gorski reševalci GRS Jezersko. S helikopterjem Slovenske policije so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policija še dodaja, da je bil ustrezno opremljen za plezanje v zahtevnih razmerah, dogodek pa bodo policisti ustrezno evidentirali.

Policija opozarja: Razmere v visokogorju so spremenljive

Policija ponovno poziva k odgovornim in preudarnim odločitvam. V visokogorju so vremenske razmere zelo spremenljive, zaradi zapadlega snega je ponekod tudi poledenela podlaga. Megla in veter lahko razmere dodatno poslabšata, zato je v trenutnih razmerah nujna popolna opremljenost z ustrezno zimsko gorniško opremo.

Pred odhodom v gore svetujejo spremljanje vremenske napovedi in obvestil za pohodnike. Vsak pohodnik naj bo na turi primerno opremljen in naj ravna odgovorno. Za zahtevnejše ture v visokogorju priporočajo pomoč licenciranih planinskih in gorskih vodnikov, ki znajo svetovati in pomagati pri pravilnih odločitvah.

Pomembno: obvestite bližnje, kam greste, in ne hodite sami

Policija svetuje tudi sprotno spremljanje opozoril in napotkov zaradi morebitnih vremenskih sprememb in snežnih pasti. Pri načrtovanju ture naj pohodniki uporabljajo slovenske zemljevide in preverjene podatke, med drugim spletno stran MapZS. Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim sporočite, kako se tura odvija in ali ste jo morda spremenili. S seboj imejte napolnjen mobilni telefon, v visokogorje pa po priporočilih ne hodite sami.

Apel tudi turističnim delavcem

Policija apelira še na gostinsko-turistično osebje hotelov, kampov, apartmajev in drugih nastanitev, naj goste pred odhodom v gore informirajo o razmerah in težavnosti tur. Opozarjajo, da nekateri tuji obiskovalci nimajo prave predstave o zahtevnosti in razmerah v naših gorah, zato jim svetujejo obisk informacijsko-turističnih točk, kjer lahko dobijo primerne napotke.

Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
