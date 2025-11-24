Drama v gostinskem lokalu: pijana 20-letnica napadla moškega in žensko

Policiste PP Brežice so v noči na nedeljo poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Čatežu ob Savi, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Kot poroča novomeška policijska uprava, so se možje v modrem takoj odzvali, vzpostavili javni red in mir in ugotovili identiteto vpletenih. Po prvih ugotovitvah je 20-letnica, ki je bila pod vplivom alkohola, napadla oškodovanko in oškodovanca. Tudi po prihodu policistov se ni pomirila in ni upoštevala navodil in ukazov, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva, jo obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru ji bodo izdali plačilni nalog.

Policijska uprava Novo mesto pa poroča še o enem pretepu na njihovem območju. V petek, malo pred 21. uro, so bili policisti obveščeni o pretepu v gostinskem lokalu v Krškem. Tudi tam so vzpostavili javni red in mir in ugotovili identiteto dveh udeležencev. 41-letni moški je zaradi prejetih poškodb potreboval zdravniško pomoč. Policija še preiskuje okoliščine in bo na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepala.