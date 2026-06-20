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Drama v gramoznici Banuta dobila tragičen konec, zdravnik potrdil najhujše

Potrjena tragična utopitev v ribniku Banuta pri Lendavi.
Ribnik Banuta je prizorišče prve utopitve v letošnjem letu v Pomurju. FOTO: O.B.
Ribnik Banuta je prizorišče prve utopitve v letošnjem letu v Pomurju. FOTO: O.B.
O. B.
 20. 6. 2026 | 20:17
 20. 6. 2026 | 20:20
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Kot smo že kratko poročali, se je danes popoldan pri gramoznici Banuta, kjer je ribnik RD Lendava, odvijala prava drama. Iskali so namreč utopljenca, katerega so pozneje našli, kar so potrdili tudi policisti.

»Danes ob 16 uri uri smo bili obveščeni, da je med ribolovom v ribniku v Banuti, 50-letni moški odšel plavat v ribnik in sumijo, da se je utopil, saj ga ne najdejo. Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 50-letni moški lovil ribe in nato odšel tudi plavat. Ko se je hotel vrniti na nabrežje, je potonil in ga ne najdejo,« so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

FOTO: O.B.
FOTO: O.B.

A kasneje so ga našli. »S pomočjo Podvodne reševalne službe Murska Sobota je bil moški najden. Na kraju je smrt potrdil zdravnik in odredil sanitarno obdukcijo. Obveščena sta bila državni tožilec in preiskovalni sodnik,« je sporočil Dejan Bagari, vodja operativno komunikacijskega centra PU Murska Sobota. Potrjeno je tudi tisto, kar smo že poročali, da gre za državljana sosednje Republike Hrvaške.

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