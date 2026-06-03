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Drama v Ilirski Bistrici: v lastni hiši sredi dneva opazil lopova, sledil je napad

Policiste so v torek ob 12.40 obvestili o ropu v Ilirski Bistrici in napadu z nožem.
FOTO: Arhiv
FOTO: Arhiv
N. Č.
 3. 6. 2026 | 14:30
 3. 6. 2026 | 14:31
1:06
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Policiste so v torek ob 12.40 obvestili o ropu v Ilirski Bistrici in napadu z nožem. Ugotovili so, da je 71-letnik prišel domov in videl, da je v hiši vse razmetano, slišal je tudi glasove. Ko je storilca zalotil pri brskanju po predalih, ga je drugi napadel z nožem, a ga ni poškodoval, nato sta pobegnila. Oba storilca so prijeli in pridržali.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, so policisti oba osumljena prijeli čez približno eno uro v Pivki, kamor sta prišla z vlakom. Pri sebi sta imela torbo z ukradeno zlatnino. Za 28-letnega in 48-letnega osumljenca so odredili pridržanje. Po zaključenih postopkih bodo zanju podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje roparske tatvine.

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