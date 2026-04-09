Drama v Kočevju! Mladoletnik bežal pred policijo pa trčil v drevo

V sredo okoli 20.30 se je v Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležen mladoletni voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste, in trčil v drevo.

Mladoletnik bežal pred policijo

Voznik je pred tem na delu ceste, kjer so policisti opravljali kontrolo polkrožno obrnil in odpeljal s pospešeno hitrostjo, za njim pa je zapeljalo policijsko vozilo, ki pa glede na do sedaj znane podatke ni neposredno vpleteno v dogodek.

Še dve nesreči Včeraj, okoli 14. ure se je na Zaloški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in voznik e-skiroja. Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznica pri zavijanju levo odvzela prednost vozniku e-skiroja na kolesarski stezi. Pri tem se je voznik e-skiroja lažje telesno poškodoval. Včeraj, okoli 11. ure pa se je na lokalni cesti v Zaborštu pri Dolu zgodila prometna nesreča, v kateri je bila udeležena voznica osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste in trčila v usek ob cesti. Pri tem se je voznica lažje telesno poškodovala. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

V trčenju se je voznik lažje telesno poškodoval. V postopku je bilo ugotovljeno da je vozilo neregistrirano, voznik pa ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu zasegli, policisti pa vodijo prekrškovni postopek.