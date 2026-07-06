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Drama v Koči na Doliču! 13-letna deklica ni mogla nadaljevati s turo, posredoval helikopter (FOTO)

Zgodilo se je v nedeljo ob 8.37.
Arhivska fotografija FOTO: Policija

Arhivska fotografija FOTO: Policija

Arhivska fotografija FOTO: Policija

Arhivska fotografija FOTO: Policija

Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin

Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin

Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin

Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin

Arhivska fotografija FOTO: Policija
Arhivska fotografija FOTO: Policija
Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin
Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin
M. U.
 6. 7. 2026 | 18:06
 6. 7. 2026 | 18:08
3:33
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V nedeljo ob 8.37 so policisti prejeli obvestilo, da se v Koči na Doliču v občini Bovec nahaja obolela mlajša oseba, državljanka Francije. Ugotovljeno je bilo, da je 13-letna deklica bila v koči v okviru šolske skupine, v kateri je bilo več otrok in spremljevalcev. Zaradi slabega počutja in drugih zdravstvenih težav ni mogla nadaljevati s turo, zato je bila poklicana pomoč reševalne službe.

Posredoval tudi helikopter

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec, ki so osebo oskrbeli. Nato so jo skupaj z eno od spremljevalk prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice.

Arhivska fotografija FOTO: Policija
Arhivska fotografija FOTO: Policija

V soboto se je na območju Prehodavcev poškodoval tuji planinec. 29-letni državljan Nemčije je med Zasavsko kočo na Prehodavcih in Malim Špičjem zdrsnil s planinske poti ter padel približno 15 metrov v globino. Pri padcu je utrpel predvidoma lažje telesne poškodbe, in sicer odrgnine po levi roki ter poškodbo glave. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, ki je s helikopterjem Letalske policijske enote poškodovanega prepeljala na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin
Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin
Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin
Arhivska fotografija FOTO: Policija In Grs Tolmin

V nedeljo ob 11. uri so policisti prejeli obvestilo, da se je na območju Krna občini Kobarid poškodovala planinka. Ugotovljeno je bilo, da je 34-letna državljanka Španije skupaj s prijateljem iz Slovenije v soboto po planinski poti od Lepene hodila proti koči na Krnu. Naslednji dan sta nameravala sestopiti v dolino, vendar zaradi hudih bolečin v desnem kolenu (sum zvina) planinka poti ni mogla nadaljevati, zato sta na pomoč poklicala reševalce.

V soboto se je pod Gomiščkovim zavetiščem na Krnu poškodovala 23-letna pohodnica, državljanka Slovenije. Ugotovljeno je bilo, da se je pohodnica skupaj s sorodniki vzpenjala proti Gomiščkovemu zavetišču na Krnu, pri tem pa ji je na skali zdrsnilo, zaradi česar si je poškodovala koleno. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin, ki so poškodovanko oskrbeli. Nato so jo prevzeli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika in jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice. Prav tako v soboto se je na območju Male Mojstrovke poškodovala pohodnica iz Hrvaške. 56-letna državljanka Hrvaške med sestopom z območja na približno 2000 metrih nadmorske višine poškodovala gleženj. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika. Poškodovanko so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Jesenice.

Oba pohodnika sta bila za gibanje v gorah primerno opremljena. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Tolmin in GRS Bovec, ki so planinko na območju Krnske škrbine oskrbeli. Nato so jo prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in jo s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v Drežnico. Od tam so jo gorski reševalci skupaj z njenim spremljevalcem pospremili do osebnega vozila. Lažje poškodovana planinka je nato sama poiskala zdravniško pomoč.

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