Drama v koprskem stanovanju: najprej nesramno žalil mater, nato pa pobegnil pred policisti

Koprski policisti so včeraj ob 22.55 posredovali v stanovanju v Kopru, kjer je 37-letni moški žalil svojo mater in kršil javni red in mir. Ob prihodu policistov je pobegnil, vendar mu ni uspelo uiti daleč, saj so ga kmalu izsledili in prijeli. Pri prijetju so policisti uporabili prisilna sredstva za vezanje in vklepanje ter telesno silo. Po navedbah policije pri tem ni bil nihče poškodovan.

Ker 37-letnik ni upošteval ukazov policistov in je nadaljeval kršitve, so mu odredili pridržanje. Policisti so pri varnostnem pregledu pri njem našli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo. Snov so zasegli in jo poslali v analizo.

Izdali so mu plačilni nalog

Zoper moškega so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru ter mu izdali plačilni nalog. Po prejemu rezultatov analize zasežene snovi bodo izvedli še ustrezen postopek v skladu z zakonodajo s področja prepovedanih drog, je sporočila Loris Čendak, vodja Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Koper.