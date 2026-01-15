Drama v Kopru: klofnil natakarico pa grozil, da se bo vrnil: »Ženska bo že videla«

V sredo zjutraj so bili policisti napoteni v enega izmed gostinskih lokalov v Kopru, od koder so prejeli klic občana, da prijavlja moškega, ki je klofnil natakarico in razbil steklenico. Policisti so na kraju izsledili 31-letnega nizozemskega državljana ter na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da je slednji proti natakarici zamahnil s steklenico, jo polil ter za tem steklenico vrgel po tleh v njeni smeri, s tem pa je pri njej povzročil občutke ponižanosti in prestrašenosti.

Grozil, da se bo vrnil: »Ženska bo že videla«

Omenjeni na kraju ni upošteval ukazov policistov ter je poskušal policistom iz kraja zbežati, zaradi česar so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. Med postopkom je tudi kazal očitne znake opitosti ter rekel, da se bo vrnil v lokal in da bo »ženska že videla«. Ker je bil slednji pod vidnim vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, ni upošteval ukazov policistov in je jasno pokazal namero, da bo nadaljeval s kršitvijo ali jo celo stopnjeval, so mu policisti odredil pridržanje ter zaradi kršitve javnega reda izdali plačilni nalog.