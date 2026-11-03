Drama v Kopru: med kuhanjem zagorelo stanovanje, 87-letnika odpeljali v bolnišnico

V Kopru je izbruhnil požar v stanovanju, v katerem sta bila 87-letna ženska in 87-letni moški. Ogenj je zajel del kuhinje, nastalo pa je za približno 10.000 evrov škode. Koprski policisti so bili o požaru v enem od stanovanj v Kopru obveščeni ob 13.25. Po prvih ugotovitvah je do požara prišlo med pripravo hrane, ko se je vnela vsebina posode na štedilniku, ogenj pa se je razširil po delu kuhinje. V stanovanju sta bila v času požara 87-letna ženska in 87-letni moški.

Oba odpeljali v bolnišnico

Na kraj so prihiteli gasilci, ki so požar pogasili in prezračili prostore. Ogenj je poškodoval del kuhinje, materialna škoda pa po prvih ocenah znaša približno 10.000 evrov.

Oba starejša stanovalca so preventivno odpeljali na zdravstveni pregled v Splošno bolnišnico Izola. Iz policijskega poročila ni razvidno, da bi utrpela poškodbe. Policisti nadaljujejo ugotavljanje okoliščin dogodka, o svojih ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.