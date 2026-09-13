Drama v Kopru: med plavanjem klical na pomoč

S PU Koper sporočajo, da so bili v soboto, 12. septembra 2026, ob 17.22 obveščeni o nesreči v morju ob Istrski cesti v Kopru. Po doslej zbranih ugotovitvah je 77-letni moški med plavanjem zašel v težave in pričel klicati na pomoč. Prisotni kopalci so ga potegnili iz morja ter pričeli z oživljanjem, ki so ga nato nadaljevali reševalci in zdravnik. Moški je bil v slabem zdravstvenem stanju odpeljan v SB Izola, kjer je ostal na zdravljenju.

Na omenjeni policijski upravi med tem dodajajo, da je bilo v zadnjih 48 urah na interventni številki policije 113 zabeleženih 657 klicev, od tega 161 interventnih dogodkov. Policisti so med drugim obravnavali 33 prometnih nesreč, 20 kršitev javnega reda in miru ter 11 kaznivih dejanj.