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Drama v Kopru: zagorel je mestni avtobus, v njem je bilo več ljudi (FOTO)

Na Cesti na Markovec v Kopru je danes dopoldne zagorel mestni avtobus, v katerem je bilo šest potnikov.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
STA, M. J.
 24. 6. 2026 | 17:39
 24. 6. 2026 | 17:51
1:52
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Koprski gasilci so obvestilo o požaru prejeli ob 11.23. Avtobus podjetja Arriva je vozil po Cesti na Markovec iz smeri Kvedrove ceste proti Prisojam, ko se je zaradi tehnične okvare vžgal motor. Voznik je med vožnjo opazil dim pri motorju in takoj ustavil na prvi avtobusni postaji. Vseh šest potnikov je nemudoma zapustilo vozilo. Ogenj in dim nista poškodovala nikogar, je za STA dogodek opisal vodja gasilske intervencije iz Gasilske brigade Koper Nikola Rivić. Sliko avtobusa po požaru lahko vidite tukaj.

Voznik trezno reagiral

Rivić je za STA še pojasnil potek reševanja in gašenja. »Prejeli smo obvestilo, da gori avtobus, zato smo na teren odšli s štirimi vozili in osmimi gasilci. Po poti smo sprejemali dodatne informacije, voznik pa nam je kasneje povedal, da je vozilo poganjal navaden motor,« je dejal. »Voznik je trezno reagiral in ustavil na prvi postaji, odprl vrata, evakuiral ljudi, izklopil akumulatorje na vozilu in se sam umaknil. Zadnji del vozila so takrat že zajeli plameni,« je dodal gasilec.

Gasilci so ogenj najprej gasili z visokim tlakom, nato pa s klasičnim penilnim sredstvom. Rivić je ob tem potrdil, da so požar dokaj hitro lokalizirali in pogasili. Reševalne ekipe so pri tem cestišče zaprle, policijske patrulje pa so jim nudile pomoč, je še opisal dogajanje. Po prvih ugotovitvah je do požara prišlo zaradi napake na električni inštalaciji motorja, so za STA pojasnili na koprski policiji. Nadaljnja preiskava dogodka pa ni predvidena.

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